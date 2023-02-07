***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.02.2023 11:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, FİBA Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2023 yılı Şubat ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin Dağıtılacak Kar Payı Tutarı 141.752,37
- TL
olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110339
BIST
14:014.635
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:59
|KONYA
|2.964,50
|90.779.301
|% 10,00
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|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
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|CMBTN
|506,70
|49.879.859
|% 9,98
|
|AFYON
|7,84
|116.039.416
|% 9,96
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|OYAKC
|24,90
|990.355.745
|% 9,89
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|BTCIM
|35,10
|208.383.846
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.047.710
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.431.303
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.492.988
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.185.063
|% -10,00
|
|THYAO
|130,80
|2.505.691.649
|% -6,50
|
|ASELS
|54,00
|2.141.855.908
|% -8,16
|
|KRDMD
|17,28
|2.005.723.790
|% -2,15
|
|KOZAL
|512,00
|1.386.572.438
|% -2,20
|
|TUPRS
|541,90
|1.347.571.442
|% -6,39
|
|KRDMD
|17,28
|2.005.723.790
|% -2,15
|
|EKGYO
|6,88
|470.974.867
|% -5,36
|
|YKBNK
|8,42
|511.879.439
|% -5,18
|
|BUCIM
|5,93
|325.915.107
|% 6,27
|
|AKBNK
|15,35
|726.765.018
|% -5,25
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8254
|18,8332
|% 0,04
|
|Euro
|20,1718
|20,1780
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5184
|22,6313
|% -0,20
|
|Frank
|20,2516
|20,3736
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0028
|5,0279
|% 0,01
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.664
|7.780
|3,00
|
|Tam
|7.702
|7.752
|-36,00
|
|Yarım
|3.763
|3.793
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
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|B. Petrol
|82,77
|82,77
|1,78
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