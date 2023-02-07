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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

07.02.2023 18:08
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

01/01/2023 - 31/01/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110821


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 2.964,50 302.370.375 % 10,00  
NIBAS 15,74 100.513.938 % 9,99  
CMBTN 506,70 115.481.320 % 9,98  
OYAKC 24,92 2.314.635.355 % 9,97  
AFYON 7,84 366.397.363 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8243 18,8329 % 0,04  
Euro 20,1689 20,1799 % -0,09  
Sterlin 22,5962 22,7095 % -0,02  
Frank 20,3460 20,4685 % 0,04  
Riyal 5,0020 5,0271 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.874 3,07  
Altın Gr. 1.133 1.134 1,88  
Cumhuriyet 7.653 7.768 -9,00  
Tam 7.690 7.763 8,00  
Yarım 3.757 3.798 3,00  
Çeyrek 1.878 1.899 2,00  
Gümüş.Ons 22,16 22,19 0,00  
Gümüş Gr. 13,41 13,43 -0,00  
B. Petrol 84,08 84,08 -0,05  
Seans Raporu 18:05
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