***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.03.2023 10:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, FİBA Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2023 yılı Mart ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin Dağıtılacak Kar Payı Tutarı 143.127,81- TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120866
BIST
14:175.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,16
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.401
14:1718,9168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:1720,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0106
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:171.121,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.121,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:15
|BLCYT
|14,85
|34.848.708
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.485.205
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.187.611
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.454.986
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.144.407
|% 9,98
|
|NATEN
|155,20
|173.627.973
|% -8,11
|
|ULUSE
|224,90
|556.721.213
|% -7,18
|
|RYSAS
|26,16
|19.090.505
|% -6,97
|
|UFUK
|63,60
|5.917.861
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,55
|69.701.850
|% -4,68
|
|EREGL
|44,50
|4.233.151.474
|% 0,23
|
|ASTOR
|48,40
|3.895.984.672
|% 9,21
|
|ISCTR
|13,24
|3.645.673.261
|% 2,16
|
|YKBNK
|10,84
|3.434.530.538
|% 0,93
|
|THYAO
|142,10
|3.401.458.219
|% -0,21
|
|YKBNK
|10,84
|3.434.530.538
|% 0,93
|
|ISCTR
|13,24
|3.645.673.261
|% 2,16
|
|SKBNK
|2,64
|460.913.611
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,92
|3.309.051.783
|% 0,91
|
|EKGYO
|8,29
|1.100.274.832
|% -0,72
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9091
|18,9200
|% 0,13
|
|Euro
|20,1765
|20,1813
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6501
|22,7637
|% 0,03
|
|Frank
|20,1972
|20,3188
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0244
|5,0496
|% 0,09
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.606
|7.656
|-23,00
|
|Yarım
|3.716
|3.746
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|-0,21
|