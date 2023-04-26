***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.04.2023 17:41
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İZAHNAME DEĞİŞİKLİK DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141315
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
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|Önceki Kapanış
|: 4.891
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4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 20,3900
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|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 22,4900
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|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.246,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.246,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4182
|19,4240
|% -0,01
|
|Euro
|21,4690
|21,4815
|% 0,79
|
|Sterlin
|24,1549
|24,2761
|% 0,50
|
|Frank
|21,7211
|21,8519
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1625
|5,1884
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-0,19
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.121
|9.311
|22,00
|
|Yarım
|4.452
|4.546
|11,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|-0,28
|