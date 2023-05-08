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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.05.2023 10:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN  SERBEST  FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen  Serbest Fon'un 2023 yılı Mayıs ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin.           Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 143.573,31-TL            Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0,0029515)           Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004414 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA  PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147888


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Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.529 4.603 -26,00  
Çeyrek 2.244 2.288 -20,00  
Gümüş.Ons 25,58 25,60 -0,08  
Gümüş Gr. 16,04 16,05 -0,07  
B. Petrol 76,45 76,45 1,15  
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