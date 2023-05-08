***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.05.2023 10:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2023 yılı Mayıs ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin. Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 143.573,31-TL Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0,0029515) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004414 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147888
BIST
12:344.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 26,05
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.450
En Düşük
4.374
12:3419,5085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5202
En Düşük
19,4540
12:3421,5273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0272
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
12:341.269,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.269,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler12:34
|BURCE
|75,40
|43.788.300
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.393.411
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|92.238.790
|% 9,96
|
|DAGHL
|12,16
|2.812.523
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|47.484.365
|% 9,94
|
|POLHO
|8,10
|108.451.552
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|145.324.887
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|17.937.802
|% -9,94
|
|FENER
|50,90
|173.200.404
|% -9,27
|
|KERVT
|8,08
|28.134.405
|% -8,70
|
|KRDMD
|14,04
|1.294.832.689
|% 4,62
|
|EREGL
|30,44
|939.800.140
|% 1,60
|
|EUPWR
|67,75
|791.104.943
|% -3,21
|
|THYAO
|126,10
|742.081.667
|% 0,48
|
|KOZAL
|16,02
|582.603.223
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,04
|1.294.832.689
|% 4,62
|
|EKGYO
|5,28
|278.518.709
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,84
|426.635.615
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,02
|582.603.223
|% -2,02
|
|EREGL
|30,44
|939.800.140
|% 1,60
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5040
|19,5085
|% -0,03
|
|Euro
|21,5205
|21,5273
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,5719
|24,6952
|% -0,02
|
|Frank
|21,8471
|21,9788
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1856
|5,2116
|% -0,05
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,31
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|2,20
|
|Cumhuriyet
|9.211
|9.350
|-2,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.529
|4.603
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.288
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,45
|76,45
|1,15
|