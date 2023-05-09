***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.05.2023 00:29
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/04/2023 - 28/04/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148403
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5189
En Düşük
19,4689
17:5921,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,4771
En Düşük
21,2827
17:591.267,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.267,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.268,39
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4886
|19,5113
|% 0,05
|
|Euro
|21,4435
|21,4723
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,5465
|24,6696
|% 0,05
|
|Frank
|21,8375
|21,9690
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1862
|5,2122
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|3,47
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.530
|4.616
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.294
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,04
|0,01
|
|B. Petrol
|76,62
|76,62
|1,32
|