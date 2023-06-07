***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.06.2023 23:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2023 yılı Haziran ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin. Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 143.565,71-TL Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0,0028609) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004343 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156928
BIST
18:055.561
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|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
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|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
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|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
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|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
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|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
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|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
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|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
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|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
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|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
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|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
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|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
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|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
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|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
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|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
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|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
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|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
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|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
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|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|23,0654
|23,5266
|% 1,17
|
|Euro
|25,2486
|25,3459
|% 1,61
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|Sterlin
|28,9725
|29,1178
|% 0,45
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|Frank
|25,5965
|25,7507
|% 0,56
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|Riyal
|6,2119
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|% 0,46
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-23,44
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|Altın Gr.
|1.454
|1.455
|3,60
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|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
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|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
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|Yarım
|4.764
|4.888
|19,00
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|Çeyrek
|2.374
|2.444
|10,00
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|Gümüş.Ons
|23,41
|23,47
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|17,55
|17,59
|0,05
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|B. Petrol
|76,75
|76,75
|-0,04
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