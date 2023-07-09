***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.07.2023 17:26
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2023 yılı Temmuz ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin. Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 144.317,48-TL Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0,0025887) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004343 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167858
BIST
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18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0353
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1495
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.612,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,44
|Açılış
|: 1.612,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0348
|26,0375
|% -0,14
|
|Euro
|28,5620
|28,5734
|% 0,53
|
|Sterlin
|33,3267
|33,4939
|% 0,59
|
|Frank
|29,1695
|29,3453
|% 0,53
|
|Riyal
|6,9215
|6,9563
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|14,31
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|9,58
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.391
|10.644
|-22,00
|
|Yarım
|5.204
|5.347
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.673
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,11
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,29
|
|B. Petrol
|78,31
|78,31
|1,81
|