***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 00:14
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2023 yılı Ağustos ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin. Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 145.075,97-TL Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0,0025903) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004343 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192911
BIST
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18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 156,00
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.358
18:0526,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0945
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
26,9448
En Düşük
26,7928
18:0528,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0860
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0198
En Düşük
28,6673
18:051.655,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.655,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.657,72
En Düşük
1.654,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|22,44
|29.074.036
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|3.753.892
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|1.172.556
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|20.369.521
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|111.750.804
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|98.034.224
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|435.466.394
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|370.919.077
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|775.804.981
|% -9,98
|
|BYDNR
|59,10
|3.823.986.993
|% -9,98
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 3,96
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 1,99
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% -0,16
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 2,07
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 4,70
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8203
|26,8431
|% 0,15
|
|Euro
|28,7286
|28,7771
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,3785
|33,5459
|% 0,13
|
|Frank
|29,9509
|30,1313
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1345
|7,1703
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|1,91
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.991
|11.119
|10,00
|
|Yarım
|5.513
|5.581
|5,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.790
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,03
|
|B. Petrol
|89,77
|89,77
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57POLHO
Yüzde 9.39 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 198, 078 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
-
17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
-
17:53NETAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 922 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL