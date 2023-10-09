***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.10.2023 11:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2023 yılı Eylül ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin. Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 145.339.23-TL Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0.0026470) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004343 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202079
BIST
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13:368.355
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -109,67
|Açılış
|: 8.301
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|Önceki Kapanış
|: 8.465
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8.270
En Yüksek
8.384
13:3627,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 27,7500
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|Önceki Kapanış
|: 27,6600
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28,1164
En Düşük
27,3469
13:3629,1994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 29,2000
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|Önceki Kapanış
|: 29,2500
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13:361.647,94
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|Değişim
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|Açılış
|: 1.647,94
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|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
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1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:36
|DMRGD
|19,91
|22.970.326
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|410.489.027
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|67.830.380
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|368.134.021
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|87.591.781
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|FENER
|114,90
|461.039.684
|% -7,34
|
|ASELS
|42,80
|5.162.965.585
|% 4,59
|
|THYAO
|231,80
|3.484.115.148
|% -2,77
|
|TUPRS
|149,00
|3.359.478.442
|% 0,88
|
|PETKM
|23,88
|2.825.659.659
|% 3,38
|
|EREGL
|44,30
|2.438.888.616
|% -1,42
|
|ZOREN
|6,48
|2.039.264.209
|% -5,12
|
|EKGYO
|8,50
|1.495.304.923
|% -1,62
|
|IHLAS
|1,35
|217.486.932
|% -2,17
|
|SKBNK
|7,04
|848.394.094
|% 1,59
|
|PETKM
|23,88
|2.825.659.659
|% 3,38
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6984
|27,7054
|% 0,47
|
|Euro
|29,1845
|29,1994
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6208
|33,7895
|% -0,08
|
|Frank
|30,3037
|30,4862
|% 0,38
|
|Riyal
|7,3633
|7,4002
|% 0,44
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,94
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,85
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.136
|11.218
|211,00
|
|Yarım
|5.585
|5.626
|106,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,26
|19,29
|0,12
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|2,98
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