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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

07.11.2023 14:58
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

01/10/2023 - 31/10/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214991


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 22,44 155.269.539 % 10,00  
SNPAM 111,10 16.062.550 % 10,00  
QNBFL 1.023,00 6.900.135 % 10,00  
MERIT 72,60 50.505.707 % 10,00  
ELITE 59,40 187.347.589 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,4900 28,5193 % 0,28  
Euro 30,4790 30,4888 % -0,07  
Sterlin 34,9673 35,1427 % -0,09  
Frank 31,5539 31,7440 % 0,14  
Riyal 7,5749 7,6129 % 0,23  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,50 22,52 % 0,66  
Platin 897,45 899,65 % 0,66  
Paladyum 1.059,19 1.063,13 % 0,66  
Brent Pet. 82,92 82,92 % 0,66  
Altın Ons 1.963,81 1.964,08 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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