***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.11.2023 15:41
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fiba Portföy Temmuz 2026 Serbest (Döviz) Fon ızahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218693
BIST
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15:487.859
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 78,30
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.862
15:4828,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0402
|Açılış
|: 28,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
15:4831,1939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0458
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
15:481.835,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,79
|Açılış
|: 1.835,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ANELE
|10,67
|43.420.631
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|71.370.167
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|1.603.463
|% 10,00
|
|DOGUB
|14,54
|48.075.359
|% 9,98
|
|RUBNS
|30,20
|72.054.839
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|6.440.039
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|25.341.111
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|3.938.930
|% -9,95
|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,40
|309.847.252
|% -9,93
|
|THYAO
|253,25
|8.268.863.625
|% 3,66
|
|MIATK
|676,50
|2.930.772.917
|% -3,63
|
|REEDR
|30,82
|2.604.221.370
|% 3,77
|
|TUPRS
|154,30
|2.242.096.053
|% 0,13
|
|MARBL
|20,78
|2.208.042.089
|% -2,44
|
|EKGYO
|7,54
|956.415.221
|% 0,00
|
|MARBL
|20,78
|2.208.042.089
|% -2,44
|
|IHLAS
|1,49
|128.675.377
|% 0,68
|
|REEDR
|30,82
|2.604.221.370
|% 3,77
|
|IHLGM
|2,08
|163.741.445
|% 1,96
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6879
|28,6984
|% 0,15
|
|Euro
|31,1863
|31,1949
|% 0,15
|
|Sterlin
|35,5714
|35,7498
|% 0,33
|
|Frank
|32,1968
|32,3907
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6276
|7,6659
|% 0,12
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|910,19
|911,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,45
|1.064,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,52
|78,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.989,91
|1.990,23
|% 0,66
|