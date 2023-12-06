***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.12.2023 16:01
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2023 - 30/11/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222815
BIST
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16:117.942
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -115,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.930
En Yüksek
8.112
16:1128,9544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0725
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9544
En Düşük
28,8087
16:1131,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:111.886,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,50
|Açılış
|: 1.886,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:09
|CMBTN
|1.958,00
|75.317.491
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|367.411.526
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|67.821.404
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|125.296.940
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|793.149.482
|% 9,97
|
|BTCIM
|160,20
|497.171.718
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.027.771
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.202.014
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,84
|167.312.484
|% -9,80
|
|THYAO
|253,50
|5.038.385.535
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,02
|4.959.759.237
|% 2,77
|
|YKBNK
|20,58
|3.668.727.803
|% 1,48
|
|BINHO
|361,50
|2.856.730.030
|% 4,10
|
|KCHOL
|144,10
|2.717.123.935
|% -0,62
|
|ISCTR
|23,02
|4.959.759.237
|% 2,77
|
|EKGYO
|7,47
|1.507.917.706
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,58
|3.668.727.803
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,19
|169.792.349
|% -2,46
|
|ODAS
|10,20
|1.051.486.131
|% -6,42
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9371
|28,9413
|% 0,21
|
|Euro
|31,2263
|31,2428
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3292
|36,5114
|% 0,19
|
|Frank
|32,9476
|33,1461
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6913
|7,7299
|% 0,19
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|911,25
|913,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,17
|959,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,60
|76,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,92
|2.027,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 04 kaybederek (% -1.12 ) 8, 576
-
16:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, YKBNK
-
16:21VERTU
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 47.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 216 adet işlem
-
16:20NETAS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 43.72 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 712 adet işlem
-
16:18XU100
Endeks 7, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 68, 775.00 milyon TL de