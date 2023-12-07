***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2023 22:31
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2023 yılı Kasım ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin. Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 144.281.98-TL Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0.0025387 ) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004343 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223805
BIST
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18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 123,76
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.979
18:0528,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9258
En Düşük
28,9101
18:0531,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2677
En Düşük
31,2278
18:051.886,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.886,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|97,90
|258.557.859
|% 10,00
|
|KFEIN
|70,95
|137.304.541
|% 10,00
|
|SKYMD
|8,47
|756.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|122.581.034
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|305.445.017
|% 9,99
|
|QNBFL
|694,50
|7.531.546
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.692.677
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|4.581.030
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|12.770.271
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|101.586.260
|% -9,78
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 3,38
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 3,40
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% -1,70
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 3,79
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% -0,97
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9087
|28,9258
|% 0,03
|
|Euro
|31,2411
|31,2646
|% 0,00
|
|Sterlin
|36,3019
|36,4840
|% 0,29
|
|Frank
|32,9044
|33,1026
|% 0,01
|
|Riyal
|7,6877
|7,7263
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,78
|23,81
|% 0,66
|
|Platin
|911,16
|912,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,83
|977,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,43
|74,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,92
|2.029,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
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17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
YKBNK, LINK, DERIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında