***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar28.12.2023 vadeli olan FFS Fonumuzun yatırım dönemi sonlanarak tasiye olmuş Alış ve Satış işlemlerine kapanmıştır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230385BIST