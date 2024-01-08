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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.01.2024 10:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN  SERBEST  FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen  Serbest Fon'un 2023 yılı Aralık  ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin.           Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 147.726,61-TL            Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0.0022314 )           Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004343 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA  PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233691


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