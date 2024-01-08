***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.01.2024 10:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2023 yılı Aralık ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin. Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 147.726,61-TL Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0.0022314 ) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004343 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233691
BIST
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10:137.703
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 74,42
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.710
10:1329,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0580
|Açılış
|: 29,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8900
|
29,9032
En Düşük
29,7653
10:1332,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0906
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
10:131.953,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.953,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.947,72
BIST En Aktif Hisseler10:13
|SDTTR
|324,75
|297.881.031
|% 9,99
|
|DARDL
|5,52
|8.090.062
|% 9,96
|
|KBORU
|51,65
|121.557.218
|% 9,94
|
|DIRIT
|14,39
|1.357.207
|% 9,93
|
|ORMA
|149,90
|1.022.468
|% 9,58
|
|AYCES
|683,00
|7.258.857
|% -4,48
|
|MMCAS
|8,00
|429.712
|% -4,42
|
|TUPRS
|137,80
|974.119.997
|% -4,17
|
|SANEL
|28,00
|480.975
|% -4,11
|
|BAYRK
|15,96
|4.771.141
|% -3,16
|
|TUPRS
|137,80
|974.119.997
|% -4,17
|
|THYAO
|239,40
|754.431.273
|% 0,08
|
|ISCTR
|23,84
|634.755.959
|% 2,85
|
|AKBNK
|37,92
|511.713.790
|% 3,10
|
|YKBNK
|20,70
|481.185.437
|% 3,50
|
|EKGYO
|7,75
|230.863.401
|% 1,44
|
|ISCTR
|23,84
|634.755.959
|% 2,85
|
|YKBNK
|20,70
|481.185.437
|% 3,50
|
|AKFGY
|1,85
|26.565.317
|% 1,09
|
|AKBNK
|37,92
|511.713.790
|% 3,10
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8935
|29,8983
|% 0,19
|
|Euro
|32,7537
|32,7707
|% 0,28
|
|Sterlin
|37,9035
|38,0935
|% 0,16
|
|Frank
|35,0237
|35,2347
|% 0,19
|
|Riyal
|7,9463
|7,9862
|% 0,17
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|960,15
|962,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,43
|1.021,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,84
|77,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,62
|2.031,92
|% 0,66
|