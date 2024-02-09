***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2024 17:58
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2024 yılı Ocak ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin. Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 148.893,18-TL Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0.0022360 ) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004343 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248588
BIST
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18:059.046
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 96,18
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.046
18:0530,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1027
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6938
En Düşük
30,5224
18:0533,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0751
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1551
En Düşük
32,9675
18:051.994,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.993,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.991,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6856
|30,6938
|% 0,34
|
|Euro
|33,1084
|33,1255
|% 0,23
|
|Sterlin
|38,6377
|38,8315
|% 0,40
|
|Frank
|34,9280
|35,1384
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1582
|8,1991
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|871,61
|873,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|867,36
|871,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,38
|2.021,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEDZA
Yüzde 7.51 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 298, 172 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 209, 754 adet işlem
-
17:56FORMT
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 138, 727 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 17 artarak (% 0.76 ) 9, 560
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOFER, BNTAS