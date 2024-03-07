***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.03.2024 10:44
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2024 yılı Şubat ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin. Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 148.371,37-TL Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0.0021499 ) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004343 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256247
BIST
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18:059.054
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 309,60
|Açılış
|: 8.798
|
|Önceki Kapanış
|: 8.745
|
8.798
En Yüksek
9.054
18:0531,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1222
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3700
|
31,9485
En Düşük
31,7696
18:0535,0378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0386
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1000
|
35,0607
En Düşük
34,8145
18:052.208,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,64
|Açılış
|: 2.208,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.213,01
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|163,90
|909.609.612
|% 10,00
|
|SKYLP
|167,20
|26.924.449
|% 10,00
|
|MEGMT
|51,70
|151.404.416
|% 10,00
|
|KENT
|869,00
|16.628.931
|% 10,00
|
|GLBMD
|44,44
|96.300.592
|% 10,00
|
|PEKGY
|27,72
|293.691.408
|% -10,00
|
|FONET
|47,98
|404.761.982
|% -9,98
|
|UFUK
|239,00
|12.143.590
|% -9,98
|
|QNBFL
|149,60
|26.298.597
|% -9,97
|
|SAMAT
|59,85
|581.965.291
|% -9,93
|
|THYAO
|272,75
|10.372.583.234
|% 4,50
|
|EREGL
|45,66
|5.533.631.672
|% 3,12
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|TUPRS
|171,10
|3.690.915.316
|% 1,24
|
|REEDR
|66,20
|3.388.667.350
|% 9,97
|
|ISCTR
|10,37
|2.911.726.397
|% 5,60
|
|EKGYO
|11,05
|2.082.425.487
|% 3,46
|
|ZOREN
|5,35
|853.372.367
|% 3,08
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|KOZAL
|24,84
|3.148.061.965
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9317
|31,9399
|% 0,38
|
|Euro
|34,9416
|35,0378
|% 0,11
|
|Sterlin
|41,4501
|41,6579
|% 0,01
|
|Frank
|36,8762
|37,0611
|% 0,05
|
|Riyal
|8,6275
|8,6708
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,36
|% 0,66
|
|Platin
|917,41
|925,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,13
|1.043,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,57
|2.160,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 78 artarak (% 3.03 ) 9, 527
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALCTL, MEGMT
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, LMKDC
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17:59XU100
Endeks 9, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 98 üstünde . İşlem hacmi 89, 272.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.67 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 441, 539 adet işlem