***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.04.2024 13:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/03/2024 - 31/03/2024 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266986
BIST
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14:359.136
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 189,92
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
14:3531,8916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0627
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
14:3534,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1216
|Açılış
|: 34,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
14:352.350,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,54
|Açılış
|: 2.350,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler14:33
|KARYE
|40,70
|110.044.688
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,73
|59.210.634
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|43.838.153
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUYO
|17,39
|15.495.641
|% -9,99
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|TETMT
|10.702,50
|25.406.405
|% -8,33
|
|PATEK
|108,00
|864.776.611
|% -8,24
|
|THYAO
|296,75
|17.137.893.366
|% -1,08
|
|ISCTR
|12,11
|4.913.952.767
|% 4,04
|
|ODINE
|72,25
|4.721.737.741
|% -6,95
|
|YKBNK
|29,02
|3.511.044.952
|% 5,30
|
|TUPRS
|170,20
|2.642.740.492
|% 4,55
|
|ISCTR
|12,11
|4.913.952.767
|% 4,04
|
|ZOREN
|5,43
|722.037.756
|% 0,56
|
|YKBNK
|29,02
|3.511.044.952
|% 5,30
|
|EKGYO
|9,32
|949.801.304
|% 3,56
|
|AKENR
|16,45
|1.276.900.956
|% -2,61
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8872
|31,8940
|% -0,19
|
|Euro
|34,6930
|34,7155
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,1408
|40,3420
|% -0,44
|
|Frank
|34,9832
|35,1586
|% -0,88
|
|Riyal
|8,4539
|8,4963
|% -0,49
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,96
|27,00
|% 0,66
|
|Platin
|942,01
|943,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,29
|1.014,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,33
|89,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,14
|2.292,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:33
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14:48DYOBY
Yüzde 7.93 oranında artışla 39.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 061 adet işlem
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14:47DIRIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 15.62 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 795 adet işlem
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14:46CRFSA
Yüzde 7.79 oranında artışla 182.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 521, 594 adet işlem
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14:44XU100
Endeks 9, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 42 üstünde . İşlem hacmi 70, 304.00 milyon TL de
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14:44DYOBY
Yüzde 7.99 oranında artışla 39.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 766 adet işlem