***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2024 10:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon'un 2024 yılı Mart ayını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin. Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 151.185,21-TL Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (0.0021148 ) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.004343 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267997
BIST
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11:589.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,72%
|| 248,01
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.379
11:5832,0031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
11:5834,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0612
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
11:582.353,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,15
|Açılış
|: 2.353,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler11:58
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.758.362
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|87.844.529
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|89.898.784
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.614.564
|% 9,93
|
|BRKVY
|179,20
|7.312.512
|% -6,23
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|CASA
|96,90
|375.391
|% -5,65
|
|MEDTR
|28,36
|51.804.476
|% -5,59
|
|SODSN
|156,20
|366.289
|% -4,23
|
|THYAO
|298,00
|5.162.615.485
|% 2,76
|
|ISCTR
|12,59
|3.562.149.642
|% 0,72
|
|YKBNK
|30,02
|2.815.139.494
|% 4,97
|
|KCHOL
|215,50
|1.702.492.522
|% 3,01
|
|TUPRS
|173,90
|1.369.530.697
|% 2,35
|
|ISCTR
|12,59
|3.562.149.642
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,51
|571.510.750
|% 4,75
|
|EKGYO
|9,73
|921.672.823
|% 4,85
|
|YKBNK
|30,02
|2.815.139.494
|% 4,97
|
|HALKB
|14,97
|948.551.969
|% 5,05
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9965
|32,0031
|% 0,34
|
|Euro
|34,7012
|34,7183
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,0867
|40,2877
|% 0,23
|
|Frank
|35,1179
|35,2939
|% 0,06
|
|Riyal
|8,4581
|8,5005
|% 0,27
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,74
|26,78
|% 0,66
|
|Platin
|924,36
|925,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,23
|1.014,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,85
|90,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,31
|2.287,60
|% 0,66
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Seans Raporu
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