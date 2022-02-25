***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 21.02.2022 tarih ve E-12233903-320.01.01-17538 sayılı izni ile kuruluşuna izin verilen Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu onaylı iç tüzük.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004465BIST