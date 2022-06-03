***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.06.2022 18:17
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.22
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özet Bilgi
Sermaye Piyasası Kurulunun 21.02.2022 tarih ve E-12233903-320.01.01-17538 sayılı izni ile kuruluşuna izin verilen Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu onaylı iç tüzük.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034641
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0728
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
18:0517,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0513
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05985,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,71
|Açılış
|: 985,25
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
985,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HEDEF
|6,93
|86.542.211
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.483.037
|% 10,00
|
|UFUK
|41,26
|656.301
|% 9,97
|
|KORDS
|54,20
|316.423.963
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.163.854
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|7.318.120
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,61
|344.050.327
|% -9,08
|
|KLSYN
|2,05
|44.035.174
|% -8,89
|
|PENTA
|468,10
|105.021.446
|% -8,75
|
|MEPET
|2,99
|11.933.768
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.097.404.850
|% 9,20
|
|THYAO
|48,16
|3.857.239.859
|% -2,90
|
|KARSN
|7,22
|2.549.148.826
|% 0,42
|
|EREGL
|34,56
|1.571.350.369
|% -0,35
|
|KRDMD
|15,03
|1.484.354.574
|% -1,31
|
|KARSN
|7,22
|2.549.148.826
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,95
|882.864.952
|% 2,60
|
|TSKB
|2,22
|453.104.544
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,79
|552.233.449
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,85
|783.722.541
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5138
|16,5264
|% 0,44
|
|Euro
|17,7109
|17,7524
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6293
|20,7328
|% -0,05
|
|Frank
|17,1001
|17,2031
|% -0,09
|
|Riyal
|4,3922
|4,4142
|% 0,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-12,75
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,81
|
Seans Raporu
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