***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
07.06.2022 10:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035156
BIST
13:422.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,74
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:4216,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1746
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:4217,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2122
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:42995,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 15,12
|Açılış
|: 995,88
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
996,00
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:38
|MARTI
|1,41
|30.835.082
|% 41,00
|
|INTEM
|62,70
|22.735.205
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.155.705
|% 9,94
|
|CEMTS
|31,92
|133.277.573
|% 8,94
|
|QUAGR
|29,34
|73.939.244
|% 8,67
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,05
|1.157.895.591
|% -5,97
|
|KUYAS
|6,89
|38.567.457
|% -4,83
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|PINSU
|5,13
|32.691.598
|% -3,75
|
|THYAO
|48,30
|2.197.206.584
|% 0,92
|
|SASA
|44,96
|1.617.274.216
|% 1,54
|
|TOASO
|74,05
|1.157.895.591
|% -5,97
|
|KARSN
|7,37
|1.141.999.722
|% 1,66
|
|SAHOL
|21,28
|1.038.470.245
|% 1,62
|
|ODAS
|3,06
|644.051.159
|% 2,00
|
|KARSN
|7,37
|1.141.999.722
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,88
|389.670.791
|% 0,35
|
|TSKB
|2,42
|277.294.353
|% 3,86
|
|YKBNK
|4,93
|559.372.348
|% -1,00
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7396
|16,7449
|% 1,03
|
|Euro
|17,9215
|17,9631
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,8978
|21,0026
|% 1,01
|
|Frank
|17,0774
|17,1803
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4511
|4,4734
|% 1,11
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|7,45
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,54
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.598
|6.765
|73,19
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|35,41
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,26
|