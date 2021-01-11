***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2021 13:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç belgesi tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899680
BIST
13:021.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,84
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.555
En Düşük
1.537
13:027,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0883
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:029,0802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0546
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:02442,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,75
|Açılış
|: 442,87
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:02
|TURGG
|146,30
|59.297.710
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|18.999.234
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.775.474
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|KOZAL
|126,60
|1.424.670.225
|% 6,39
|
|EKGYO
|2,55
|1.032.142.898
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|657.255.303
|% 1,90
|
|PETKM
|5,33
|537.277.035
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|508.666.100
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.032.142.898
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|508.666.100
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,79
|387.134.655
|% 9,84
|
|PETKM
|5,33
|537.277.035
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|177.761.393
|% 0,54
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4539
|7,4615
|% 1,20
|
|Euro
|9,0733
|9,0802
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,0202
|10,0705
|% 0,50
|
|Frank
|8,3406
|8,3909
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9795
|1,9895
|% 1,03
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,92
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,82
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-27,00
|
|Tam
|2.927
|3.000
|-23,14
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,19
|
|Çeyrek
|709
|726
|-5,59
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|