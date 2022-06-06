***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.06.2022 16:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034923
BIST
16:322.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 48,15
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:3216,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1678
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:3217,8133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2165
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:32988,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,25
|Açılış
|: 988,42
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:30
|RYSAS
|8,25
|56.196.290
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.572.031
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.928.327
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,53
|105.303.966
|% -6,46
|
|SANFM
|33,66
|13.154.568
|% -3,66
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,02
|4.280.575
|% -2,77
|
|THYAO
|48,18
|3.854.032.132
|% 0,42
|
|SASA
|44,56
|3.650.589.571
|% 1,50
|
|AKBNK
|9,01
|2.502.622.543
|% 2,85
|
|SISE
|21,76
|2.198.312.031
|% 4,51
|
|GARAN
|15,76
|1.900.001.790
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,88
|902.333.496
|% 3,60
|
|AKBNK
|9,01
|2.502.622.543
|% 2,85
|
|ODAS
|2,98
|789.934.830
|% 6,43
|
|YKBNK
|4,94
|1.071.178.656
|% 2,07
|
|DOHOL
|4,09
|818.033.728
|% 3,81
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5741
|16,5827
|% 1,03
|
|Euro
|17,7775
|17,8167
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,7563
|20,8604
|% 1,56
|
|Frank
|17,1442
|17,2475
|% 0,91
|
|Riyal
|4,4095
|4,4316
|% 1,07
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,78
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,20
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,36
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,24
|
Seans Raporu
16:30
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16:45USAK
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16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 17 artarak (% 1.93 ) 2, 384
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16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, TETMT, KAPLM, FLAP, KRSTL
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16:44
MEGAP, DAGHL, ODAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:44
DIRIT, ENKAI, OYLUM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında