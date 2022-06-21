***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.06.2022 11:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ıhraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038380
BIST
12:462.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 35,12
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
12:4617,3457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 17,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
12:4618,3427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1201
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
12:461.024,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.024,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler12:43
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|2.285.244
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,32
|7.928.965
|% 9,93
|
|TBORG
|23,64
|119.287
|% 9,34
|
|ULUSE
|181,90
|24.182.473
|% 8,53
|
|SNKRN
|29,62
|118.539
|% -9,97
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|ARMDA
|149,60
|2.437.663
|% -2,92
|
|PRDGS
|2,63
|34.991.499
|% -2,59
|
|OYAYO
|7,01
|1.252.064
|% -2,50
|
|THYAO
|52,05
|2.705.901.901
|% 2,36
|
|EREGL
|28,64
|2.383.156.822
|% 2,58
|
|SISE
|22,74
|1.065.436.453
|% 1,52
|
|SASA
|45,96
|862.279.948
|% 0,97
|
|AKBNK
|9,28
|743.165.182
|% 2,54
|
|YKBNK
|5,02
|619.961.569
|% 3,08
|
|EREGL
|28,64
|2.383.156.822
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,65
|221.362.957
|% 1,15
|
|ODAS
|3,12
|253.158.219
|% 0,97
|
|AKBNK
|9,28
|743.165.182
|% 2,54
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3397
|17,3563
|% 0,14
|
|Euro
|18,3320
|18,3489
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,2747
|21,3814
|% 0,50
|
|Frank
|17,8808
|17,9885
|% 0,22
|
|Riyal
|4,6050
|4,6281
|% -0,02
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,63
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.911
|1,00
|
|Tam
|6.795
|6.891
|-13,00
|
|Yarım
|3.336
|3.370
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.685
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,74
|