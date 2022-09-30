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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

30.09.2022 17:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066393


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CONSE 4,51 149.488.223 % 10,00  
UZERB 46,94 1.423.221 % 9,98  
EKIZ 14,45 1.818.997 % 9,97  
ARASE 144,60 99.278.326 % 9,96  
ZOREN 3,57 481.862.286 % 9,85  
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Frank 18,8030 18,9163 % -0,46  
Riyal 4,9127 4,9373 % 0,09  
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17:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.674 1.674 13,67  
Altın Gr. 996 996 8,44  
Cumhuriyet 6.656 6.757 77,00  
Tam 6.701 6.779 47,00  
Yarım 3.260 3.314 23,00  
Çeyrek 1.635 1.657 11,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 0,33  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 0,21  
B. Petrol 86,18 86,18 -1,00  
Seans Raporu 17:48
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