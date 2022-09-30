***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.09.2022 17:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066393
BIST
17:483.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 15,36
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:4818,5459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:4818,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:48996,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,61
|Açılış
|: 996,08
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:48
|CONSE
|4,51
|149.488.223
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.278.326
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.862.286
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|KZBGY
|19,34
|275.303.532
|% -9,46
|
|ISGYO
|6,15
|2.589.031.272
|% -7,52
|
|ELITE
|25,30
|33.245.134
|% -6,23
|
|ENSRI
|19,31
|126.981.292
|% -5,71
|
|THYAO
|69,05
|2.843.177.372
|% 0,66
|
|ISGYO
|6,15
|2.589.031.272
|% -7,52
|
|SASA
|68,45
|2.354.902.538
|% 3,95
|
|ASELS
|29,28
|1.753.656.816
|% -2,07
|
|ALARK
|58,80
|1.667.690.942
|% 4,44
|
|ISGYO
|6,15
|2.589.031.272
|% -7,52
|
|EKGYO
|3,86
|1.442.615.207
|% 1,05
|
|ODAS
|6,33
|1.312.968.151
|% 6,57
|
|YKBNK
|7,11
|1.451.451.964
|% 1,14
|
|TSKB
|2,45
|476.897.784
|% -2,39
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5200
|18,5422
|% 0,20
|
|Euro
|18,1424
|18,1669
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,5444
|20,6474
|% 0,17
|
|Frank
|18,8030
|18,9163
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9127
|4,9373
|% 0,09
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|13,67
|
|Altın Gr.
|996
|996
|8,44
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.701
|6.779
|47,00
|
|Yarım
|3.260
|3.314
|23,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-1,00
|
Seans Raporu
17:48
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17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
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17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
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17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem