***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.05.2020 08:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FFS İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846407
BIST
11:02102.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -128,53
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:026,8079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:027,4286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:02380,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,84
|Açılış
|: 380,01
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,25
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|3.247.111
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.656.262
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,96
|82.910.971
|% 8,97
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|PEKGY
|5,94
|7.087.514
|% 8,00
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|GLRYH
|14,48
|10.484.096
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|30.692.049
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,35
|233.165.625
|% 0,32
|
|ECILC
|5,77
|178.380.018
|% 4,15
|
|AVOD
|3,31
|134.423.225
|% 6,09
|
|THYAO
|11,12
|126.026.577
|% 0,00
|
|GARAN
|7,55
|120.557.829
|% -0,66
|
|AVOD
|3,31
|134.423.225
|% 6,09
|
|ECILC
|5,77
|178.380.018
|% 4,15
|
|TSKB
|1,04
|30.090.707
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,70
|64.176.155
|% 1,89
|
|SNGYO
|1,14
|24.980.593
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2566
|8,2980
|% -0,24
|
|Frank
|6,9771
|7,0192
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8059
|1,8149
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,59
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.525
|2.554
|15,70
|
|Yarım
|1.232
|1.249
|7,70
|
|Çeyrek
|616
|625
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|34,12
|34,12
|-1,95
|