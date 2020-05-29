***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.05.2020 09:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FSF FON İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847570
BIST
10:45105.268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -91,53
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.751
10:456,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
10:457,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
10:45377,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,92
|Açılış
|: 377,35
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.910.145
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|49.976.112
|% 9,58
|
|GLBMD
|4,81
|2.564.675
|% 7,61
|
|TSGYO
|3,04
|8.203.430
|% 7,42
|
|VKFYO
|2,53
|3.570.219
|% 4,98
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.721.117
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|391.978
|% -9,97
|
|GARAN
|7,86
|415.287.390
|% 1,03
|
|THYAO
|12,54
|265.782.034
|% -1,10
|
|GSRAY
|3,23
|193.464.014
|% 4,53
|
|ASELS
|30,06
|131.418.432
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,66
|127.067.747
|% 0,00
|
|TSKB
|1,06
|83.385.588
|% 0,95
|
|GSRAY
|3,23
|193.464.014
|% 4,53
|
|GARAN
|7,86
|415.287.390
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,45
|69.816.445
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,23
|96.445.167
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3834
|8,4255
|% 0,17
|
|Frank
|7,0548
|7,0973
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8108
|1,8198
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|2,23
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.476
|2,50
|
|Tam
|2.518
|2.552
|2,50
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|1,20
|
|Çeyrek
|614
|622
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,00
|
|B. Petrol
|35,27
|35,27
|-0,76
|