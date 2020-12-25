***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar30.12.2020 tarihinde ihraç edilecek olan FBN FON İZAHNAME ekte tarafınıza sunulmuştur. Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894899BIST