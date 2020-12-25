***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.12.2020 10:59
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
30.12.2020 tarihinde ihraç edilecek olan FBN FON İZAHNAME ekte tarafınıza sunulmuştur. Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894899
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|TURGG
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|LINK
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|YAPRK
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|ECILC
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|682.800.401
|% -3,40
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|SKBNK
|1,51
|407.625.020
|% 0,67
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|EKGYO
|2,14
|368.659.159
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|TSKB
|1,83
|298.435.880
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|KRDMD
|5,38
|581.382.903
|% 1,51
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|SISE
|7,18
|682.765.235
|% 0,28
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|Alış
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|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
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|Euro
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|9,2437
|% 0,01
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|Sterlin
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|8,5328
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|Riyal
|2,0157
|2,0258
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|Alış
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|Altın Ons
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|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
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|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
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|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
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|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
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|Çeyrek
|731
|748
|1,74
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|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
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|B. Petrol
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|51,37
|0,13
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