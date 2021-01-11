***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 10:32
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişlik bilgisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899464
BIST
11:461.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:467,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0878
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:469,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0748
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:46443,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,36
|Açılış
|: 443,32
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:44
|YAPRK
|88,55
|16.562.457
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.873.558
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|874.176.321
|% 0,39
|
|TCELL
|17,23
|552.204.520
|% 2,26
|
|KOZAL
|117,90
|504.465.320
|% -0,92
|
|PETKM
|5,33
|480.856.031
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|440.593.284
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|874.176.321
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|440.593.284
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|318.254.366
|% 9,45
|
|PETKM
|5,33
|480.856.031
|% 1,33
|
|ODAS
|3,98
|276.142.837
|% 0,25
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4522
|7,4595
|% 1,17
|
|Euro
|9,0872
|9,0996
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,0207
|10,0710
|% 0,50
|
|Frank
|8,3592
|8,4095
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9785
|1,9884
|% 0,98
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|5,09
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,02
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|