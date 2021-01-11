***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 10:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişlik bilgisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899450
BIST
11:231.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.549
En Düşük
1.537
11:237,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0740
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:239,0889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0633
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:23443,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,54
|Açılış
|: 443,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:23
|KONYA
|1.324,40
|41.783.499
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|CMBTN
|419,30
|17.470.508
|% 9,99
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,57
|721.433.263
|% 1,18
|
|TCELL
|17,18
|512.980.550
|% 1,96
|
|KOZAL
|118,00
|482.411.419
|% -0,84
|
|PETKM
|5,33
|435.874.057
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|405.032.904
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|721.433.263
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,65
|405.032.904
|% 2,48
|
|PETKM
|5,33
|435.874.057
|% 1,33
|
|OZGYO
|2,73
|215.926.803
|% 7,48
|
|DOHOL
|3,44
|213.064.530
|% 1,47
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4429
|7,4472
|% 1,00
|
|Euro
|9,0815
|9,0889
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,0260
|10,0763
|% 0,55
|
|Frank
|8,3620
|8,4124
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% 1,05
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,88
|
|Altın Gr.
|444
|445
|6,43
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|-0,57
|