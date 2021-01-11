***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 13:00
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişlik bilgisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899664
BIST
13:121.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,38
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.556
En Düşük
1.537
13:127,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0841
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:129,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0450
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:12443,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,08
|Açılış
|: 443,20
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:12
|FORMT
|5,39
|19.111.104
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.528.864
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.140.866
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.780.772
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|KOZAL
|127,40
|1.559.217.534
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,55
|1.034.374.583
|% 0,39
|
|TCELL
|17,18
|668.768.522
|% 1,96
|
|PETKM
|5,33
|540.613.799
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|522.832.433
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.034.374.583
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|522.832.433
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,79
|391.802.374
|% 9,84
|
|PETKM
|5,33
|540.613.799
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|179.076.041
|% 0,54
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4511
|7,4573
|% 1,14
|
|Euro
|9,0611
|9,0706
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,0283
|10,0786
|% 0,58
|
|Frank
|8,3465
|8,3967
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9818
|1,9917
|% 1,14
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,66
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,15
|55,15
|-0,84
|