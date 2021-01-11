***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 13:00
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişlik bilgisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899666
BIST
13:201.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,89
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:207,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0794
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:209,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:20443,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 443,74
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:20
|YAPRK
|88,55
|17.361.798
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.530.327
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.097.304
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.147.281
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|125,90
|1.642.205.866
|% 5,80
|
|EKGYO
|2,56
|1.037.033.596
|% 0,79
|
|TCELL
|17,18
|679.841.670
|% 1,96
|
|KOZAA
|17,28
|560.277.511
|% 5,49
|
|PETKM
|5,33
|543.549.470
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,56
|1.037.033.596
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|525.484.030
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,74
|425.506.688
|% 7,87
|
|PETKM
|5,33
|543.549.470
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|180.427.945
|% 0,54
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4487
|7,4526
|% 1,08
|
|Euro
|9,0622
|9,0695
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,0276
|10,0779
|% 0,57
|
|Frank
|8,3445
|8,3948
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9814
|1,9914
|% 1,13
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.999
|-14,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|-16,58
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-8,02
|
|Çeyrek
|711
|727
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|