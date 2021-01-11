***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 13:02
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11012021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişlik bilgisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899669
BIST
13:401.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,25
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:407,4331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0599
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:409,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:40442,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,87
|Açılış
|: 442,99
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:38
|FORMT
|5,39
|19.185.647
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.212.526
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.380.482
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|125,40
|1.799.006.918
|% 5,38
|
|EKGYO
|2,56
|1.041.083.438
|% 0,79
|
|TCELL
|17,15
|711.895.602
|% 1,78
|
|KOZAA
|17,29
|601.128.781
|% 5,56
|
|PETKM
|5,35
|582.269.541
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,56
|1.041.083.438
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,64
|529.673.415
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,72
|454.551.850
|% 7,09
|
|PETKM
|5,35
|582.269.541
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|182.666.990
|% 0,00
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4285
|7,4296
|% 0,76
|
|Euro
|9,0375
|9,0453
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0221
|10,0723
|% 0,51
|
|Frank
|8,3347
|8,3849
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9801
|1,9900
|% 1,06
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|