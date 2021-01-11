***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 13:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11012021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişlik bilgisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899675
BIST
12:581.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,20
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.555
En Düşük
1.537
12:587,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0837
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:589,0789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:58442,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,65
|Açılış
|: 442,42
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:58
|TURGG
|146,30
|59.168.088
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|18.983.080
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|KOZAL
|126,70
|1.416.808.361
|% 6,47
|
|EKGYO
|2,55
|1.031.871.678
|% 0,39
|
|TCELL
|17,16
|654.773.432
|% 1,84
|
|PETKM
|5,33
|536.472.685
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|508.117.318
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.031.871.678
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|508.117.318
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,79
|386.232.975
|% 9,84
|
|PETKM
|5,33
|536.472.685
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|177.553.469
|% 0,54
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4538
|7,4569
|% 1,14
|
|Euro
|9,0691
|9,0789
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,0203
|10,0706
|% 0,50
|
|Frank
|8,3375
|8,3877
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9793
|1,9893
|% 1,02
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,66
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,15
|55,15
|-0,84
|