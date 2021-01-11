***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 13:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11012021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişlik bilgisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899676
BIST
13:201.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:207,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0794
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:209,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:20443,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,57
|Açılış
|: 443,74
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:20
|YAPRK
|88,55
|17.361.798
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.097.304
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.530.327
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.147.281
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|126,20
|1.667.821.790
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,55
|1.037.456.806
|% 0,39
|
|TCELL
|17,20
|681.020.584
|% 2,08
|
|KOZAA
|17,25
|566.064.097
|% 5,31
|
|PETKM
|5,33
|543.743.921
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,55
|1.037.456.806
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|526.168.229
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|426.426.408
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|543.743.921
|% 1,33
|
|TSKB
|1,84
|180.488.584
|% 0,00
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4487
|7,4526
|% 1,08
|
|Euro
|9,0622
|9,0695
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,0283
|10,0786
|% 0,58
|
|Frank
|8,3434
|8,3936
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9808
|1,9908
|% 1,10
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,31
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.999
|-14,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|-16,58
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-8,02
|
|Çeyrek
|711
|727
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|