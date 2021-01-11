***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 13:11
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
1101201
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişlik bilgisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899677
BIST
13:101.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.555
En Düşük
1.537
13:107,4546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0814
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:109,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0443
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:10443,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,44
|Açılış
|: 443,56
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:08
|FORMT
|5,39
|19.091.953
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.140.866
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.780.772
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.517.891
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|KOZAL
|127,50
|1.527.708.872
|% 7,14
|
|EKGYO
|2,56
|1.033.437.614
|% 0,79
|
|TCELL
|17,19
|665.793.265
|% 2,02
|
|PETKM
|5,33
|537.753.312
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|520.813.259
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,56
|1.033.437.614
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,64
|520.813.259
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,79
|388.254.221
|% 9,84
|
|PETKM
|5,33
|537.753.312
|% 1,33
|
|TSKB
|1,84
|178.740.525
|% 0,00
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4512
|7,4552
|% 1,11
|
|Euro
|9,0649
|9,0723
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,0333
|10,0836
|% 0,63
|
|Frank
|8,3517
|8,4020
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9823
|1,9922
|% 1,17
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,18
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-26,68
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,90
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,45
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,15
|55,15
|-0,84
|