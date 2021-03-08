***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.03.2021 15:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915949
BIST
17:191.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,57
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:197,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1386
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:199,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1307
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:19417,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 6,43
|Açılış
|: 417,71
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:17
|FADE
|11,55
|73.839.249
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|131.152
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.418.869
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SEKFK
|11,63
|17.427.183
|% -8,21
|
|PETKM
|6,17
|1.828.733.380
|% 2,49
|
|GARAN
|9,01
|1.826.403.558
|% -2,59
|
|KRDMD
|7,25
|1.220.168.102
|% -0,68
|
|KOZAL
|132,20
|1.155.922.680
|% 2,56
|
|THYAO
|14,65
|1.124.400.710
|% -0,88
|
|PETKM
|6,17
|1.828.733.380
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,40
|657.597.603
|% -2,44
|
|GARAN
|9,01
|1.826.403.558
|% -2,59
|
|HALKB
|5,40
|966.065.098
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,25
|1.220.168.102
|% -0,68
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6654
|7,6694
|% 1,82
|
|Euro
|9,1044
|9,1129
|% 1,48
|
|Sterlin
|10,5910
|10,6442
|% 1,86
|
|Frank
|8,1892
|8,2386
|% 1,63
|
|Riyal
|2,0392
|2,0494
|% 1,87
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-5,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,88
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|-0,39
|