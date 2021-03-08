Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

08.03.2021 15:30



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İZAHNAME  TADİL METNİ 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915949


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:191.533
Değişim :  -0,56% |  -8,57
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.554 En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler17:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 11,55 73.839.249 % 10,00  
TRILC 12,10 131.152 % 10,00  
VKFYO 8,91 49.418.869 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.283.559 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
daha fazla
17:17 Alış Satış %  
Dolar 7,6654 7,6694 % 1,82  
Euro 9,1044 9,1129 % 1,48  
Sterlin 10,5910 10,6442 % 1,86  
Frank 8,1892 8,2386 % 1,63  
Riyal 2,0392 2,0494 % 1,87  
daha fazla
17:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.693 -5,83  
Altın Gr. 418 418 6,88  
Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 0,06  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,14  
B. Petrol 68,97 68,97 -0,39  
Seans Raporu 17:17
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru