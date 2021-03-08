***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.03.2021 15:31
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915953
BIST
16:471.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,34
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:477,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1358
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:479,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1312
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:47416,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,31
|Açılış
|: 416,60
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:47
|TRILC
|12,10
|128.805
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.344.096
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.816.646
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,20
|1.688.553.824
|% 2,99
|
|GARAN
|9,04
|1.676.690.887
|% -2,27
|
|KRDMD
|7,23
|1.158.163.472
|% -0,96
|
|KOZAL
|131,60
|1.125.730.371
|% 2,09
|
|THYAO
|14,68
|1.085.254.646
|% -0,68
|
|PETKM
|6,20
|1.688.553.824
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,39
|638.248.680
|% -2,85
|
|GARAN
|9,04
|1.676.690.887
|% -2,27
|
|HALKB
|5,40
|933.735.009
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,38
|220.067.010
|% -2,13
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6639
|7,6678
|% 1,80
|
|Euro
|9,1028
|9,1112
|% 1,46
|
|Sterlin
|10,5774
|10,6305
|% 1,73
|
|Frank
|8,1720
|8,2212
|% 1,41
|
|Riyal
|2,0362
|2,0464
|% 1,72
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,43
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,20
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|40,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|33,23
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|16,08
|
|Çeyrek
|669
|685
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,20
|0,10
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,24
|