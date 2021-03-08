***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.03.2021 15:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915963
BIST
16:521.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -9,26
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:527,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1365
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:529,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1322
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:52416,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,46
|Açılış
|: 416,75
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:52
|TRILC
|12,10
|128.950
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.820.688
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.370.425
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,17
|1.719.430.251
|% 2,49
|
|GARAN
|9,07
|1.695.198.750
|% -1,95
|
|KRDMD
|7,25
|1.182.562.964
|% -0,68
|
|KOZAL
|131,80
|1.128.264.198
|% 2,25
|
|THYAO
|14,69
|1.093.263.312
|% -0,61
|
|PETKM
|6,17
|1.719.430.251
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,39
|649.071.280
|% -2,85
|
|GARAN
|9,07
|1.695.198.750
|% -1,95
|
|HALKB
|5,42
|944.991.981
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,25
|1.182.562.964
|% -0,68
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6631
|7,6685
|% 1,81
|
|Euro
|9,1054
|9,1122
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,5743
|10,6273
|% 1,70
|
|Frank
|8,1675
|8,2167
|% 1,36
|
|Riyal
|2,0357
|2,0459
|% 1,70
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,28
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,77
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|40,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,05
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,44
|
|Çeyrek
|670
|685
|8,72
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-0,05
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 81 kaybederek (% -0.66 ) 1, 620
-
17:03XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 23, 139.00 milyon TL de
-
16:59CRFSA
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 66.05 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 091 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 22, 929.00 milyon TL de
-
16:57DAGHL
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 15.01 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 705 adet işlem