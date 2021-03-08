***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.03.2021 15:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915942
BIST
17:141.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,43
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:147,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1361
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:149,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1299
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:14417,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 6,64
|Açılış
|: 417,93
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TRILC
|12,10
|131.140
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.418.869
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.837.263
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SEKFK
|11,63
|17.427.183
|% -8,21
|
|PETKM
|6,14
|1.808.645.186
|% 1,99
|
|GARAN
|9,03
|1.759.416.536
|% -2,38
|
|KRDMD
|7,24
|1.215.791.503
|% -0,82
|
|KOZAL
|131,80
|1.138.168.208
|% 2,25
|
|THYAO
|14,66
|1.114.799.045
|% -0,81
|
|PETKM
|6,14
|1.808.645.186
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,39
|654.099.388
|% -2,85
|
|GARAN
|9,03
|1.759.416.536
|% -2,38
|
|HALKB
|5,40
|956.320.165
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,24
|1.215.791.503
|% -0,82
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6614
|7,6681
|% 1,81
|
|Euro
|9,1014
|9,1099
|% 1,45
|
|Sterlin
|10,5833
|10,6364
|% 1,78
|
|Frank
|8,1785
|8,2278
|% 1,50
|
|Riyal
|2,0369
|2,0472
|% 1,76
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,32
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|33,23
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|16,08
|
|Çeyrek
|669
|685
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|68,98
|68,98
|-0,38
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:25SEKUR
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 496 adet işlem
-
17:24DAGHL
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 15.45 lira fiyatla işlem gören hissede 353, 691 adet işlem
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, EKGYO
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 99 kaybederek (% -0.81 ) 1, 342
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DIRIT, CLEBI, NIBAS, GOZDE, KUTPO, BJKAS, SNKRN, VAKKO, ISATR