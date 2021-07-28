***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.07.2021 11:25
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952214
BIST
12:451.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
12:458,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:4510,1199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:45495,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 495,03
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:45
|KATMR
|3,19
|49.668.726
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.145.186
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.732.527
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,55
|40.127.480
|% 9,91
|
|KARYE
|10,72
|72.927.973
|% 9,61
|
|YAYLA
|4,82
|72.132.530
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,53
|10.419.496
|% -4,16
|
|METUR
|6,95
|78.181.585
|% -3,87
|
|EUKYO
|6,97
|1.156.705
|% -3,86
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|GARAN
|8,24
|287.943.589
|% 0,49
|
|THYAO
|12,53
|255.161.883
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,51
|246.360.113
|% 0,27
|
|EREGL
|18,58
|227.640.519
|% 0,54
|
|PETKM
|5,54
|213.247.327
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,28
|160.421.552
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,54
|102.560.501
|% -0,39
|
|PETKM
|5,54
|213.247.327
|% -0,72
|
|KARSN
|4,00
|151.026.140
|% 1,27
|
|GARAN
|8,24
|287.943.589
|% 0,49
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5563
|8,5588
|% 0,00
|
|Euro
|10,1153
|10,1199
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8447
|11,9041
|% 0,00
|
|Frank
|9,3250
|9,3812
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2748
|2,2862
|% -0,02
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|0,08
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-3,14
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-1,51
|
|Çeyrek
|793
|811
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,15
|74,15
|0,63
|