***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.07.2021 11:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952216
BIST
11:401.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
11:408,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 73,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 73,5200
|
8,5735
En Düşük
8,5439
11:4010,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
10,1430
En Düşük
10,0950
11:406,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,82
|
|Önceki Kapanış
|: 6,80
|
6,86
En Düşük
6,79
BIST En Aktif Hisseler11:40
|KATMR
|3,19
|49.135.364
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|23.846.738
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.617.659
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|21.141.097
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|39.893.406
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|70.962.041
|% -9,91
|
|METUR
|6,93
|73.712.205
|% -4,15
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|AVHOL
|5,57
|9.058.815
|% -3,47
|
|GARAN
|8,23
|263.759.768
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,54
|204.334.299
|% 0,67
|
|THYAO
|12,56
|199.660.261
|% 0,08
|
|PETKM
|5,55
|195.144.727
|% -0,54
|
|EREGL
|18,63
|193.687.116
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,29
|159.334.351
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,54
|98.924.497
|% -0,39
|
|PETKM
|5,55
|195.144.727
|% -0,54
|
|KARSN
|3,98
|129.691.579
|% 0,76
|
|GARAN
|8,23
|263.759.768
|% 0,37
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5543
|8,5596
|% 0,01
|
|Euro
|10,1181
|10,1280
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,8285
|11,8878
|% -0,13
|
|Frank
|9,3132
|9,3693
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2749
|2,2863
|% -0,02
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|1,94
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,83
|0,02
|
|B. Petrol
|73,85
|73,85
|0,33
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, VESTL, SAHOL
-
11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 46 artarak (% 0.46 ) 1, 204
-
11:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, EDATA, IDGYO, KATMR, KARYE
-
11:50
BLCYT, MANAS, KARTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:50
ISKUR, ORMA, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında