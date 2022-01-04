***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2022 09:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FBN FON TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988553
BIST
15:361.956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 29,53
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
15:3613,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,3297
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:3615,1398
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3380
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
15:36775,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 16,55
|Açılış
|: 775,55
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:35
|CRFSA
|46,22
|5.168.598
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|VERTU
|27,40
|128.155.271
|% 9,95
|
|KRSTL
|3,10
|56.661.019
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,77
|67.616.421
|% -5,25
|
|KUYAS
|5,34
|16.414.414
|% -4,47
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|AKGRT
|9,72
|11.240.753
|% -3,95
|
|THYAO
|23,04
|1.918.140.789
|% 5,49
|
|EREGL
|30,06
|1.377.548.704
|% 2,80
|
|GARAN
|11,49
|1.352.829.115
|% 0,26
|
|SASA
|55,65
|1.251.601.817
|% 4,51
|
|SISE
|14,26
|935.328.589
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,46
|685.627.532
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|352.275.323
|% 2,24
|
|GARAN
|11,49
|1.352.829.115
|% 0,26
|
|IHLAS
|0,62
|58.472.328
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,75
|68.560.915
|% -1,32
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3825
|13,4032
|% 2,56
|
|Euro
|15,0882
|15,1386
|% 2,28
|
|Sterlin
|17,9815
|18,0717
|% 2,19
|
|Frank
|14,5076
|14,5950
|% 2,18
|
|Riyal
|3,5502
|3,5680
|% 2,07
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-1,84
|
|Altın Gr.
|773
|773
|14,19
|
|Cumhuriyet
|5.148
|5.226
|66,00
|
|Tam
|5.118
|5.252
|64,52
|
|Yarım
|2.474
|2.540
|31,21
|
|Çeyrek
|1.241
|1.270
|15,61
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,11
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|0,14
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50TEKTU
Yüzde 7.03 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 581, 477 adet işlem
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15:49XU100
Endeks 1, 960 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 20, 790.00 milyon TL de
-
15:49RYGYO
Yüzde 5.14 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 269, 290 adet işlem
-
15:48THYAO
Yüzde 4.85 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 289, 443 adet işlem
-
15:47CRFSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 46.22 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 826 adet işlem