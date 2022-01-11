***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2022 13:55
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992716
BIST
15:142.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,36
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
15:1413,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0084
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
15:1415,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0283
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
15:14802,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,62
|Açılış
|: 802,97
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler15:14
|ORCAY
|36,30
|17.040.682
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.943.679
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|KRDMA
|10,44
|121.043.273
|% 9,89
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|RALYH
|10,51
|42.769.506
|% -7,56
|
|FENER
|29,04
|59.124.504
|% -6,02
|
|ERBOS
|129,20
|223.579.705
|% -5,00
|
|SRVGY
|89,95
|9.334.864
|% -4,61
|
|KRDMD
|12,51
|4.320.911.450
|% 8,31
|
|THYAO
|27,32
|3.625.810.093
|% 2,32
|
|EREGL
|30,98
|2.439.424.281
|% 1,57
|
|GARAN
|11,83
|1.291.364.325
|% 0,77
|
|SISE
|14,89
|1.030.426.512
|% -0,07
|
|KRDMD
|12,51
|4.320.911.450
|% 8,31
|
|YKBNK
|3,75
|884.890.098
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|524.898.330
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,13
|505.879.962
|% 1,29
|
|THYAO
|27,32
|3.625.810.093
|% 2,32
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8238
|13,8292
|% 0,06
|
|Euro
|15,6707
|15,6869
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7372
|18,8312
|% 0,14
|
|Frank
|14,8607
|14,9502
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6728
|3,6912
|% 0,06
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|5,04
|
|Altın Gr.
|803
|803
|2,33
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.419
|28,00
|
|Tam
|5.311
|5.446
|26,75
|
|Yarım
|2.567
|2.634
|12,93
|
|Çeyrek
|1.288
|1.317
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,05
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|1,17
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 74 artarak (% 0.61 ) 2, 282
-
15:29XU100
Endeks 2, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 26, 763.00 milyon TL de
-
15:29KRDMD
Yüzde 8.40 oranında artışla 12.52 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 565, 803 adet işlem
-
15:28ULUUN
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 517, 035 adet işlem
-
15:27KONKA
Yüzde 5.18 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 208, 941 adet işlem