***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2022 13:59
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992723
BIST
14:232.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,83
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
14:2313,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0356
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
14:2315,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0560
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
14:23803,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,20
|Açılış
|: 803,56
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler14:23
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.776.804
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|KRDMA
|10,33
|111.962.464
|% 8,74
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,04
|55.979.393
|% -6,02
|
|ERBOS
|129,10
|216.349.301
|% -5,07
|
|HUBVC
|10,28
|16.741.815
|% -4,28
|
|SRVGY
|90,40
|7.743.422
|% -4,14
|
|KRDMD
|12,47
|4.165.801.436
|% 7,97
|
|THYAO
|27,20
|3.181.185.590
|% 1,87
|
|EREGL
|30,92
|2.285.797.723
|% 1,38
|
|GARAN
|11,77
|1.063.675.979
|% 0,26
|
|SISE
|14,87
|947.769.239
|% -0,20
|
|KRDMD
|12,47
|4.165.801.436
|% 7,97
|
|YKBNK
|3,72
|709.478.601
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,38
|395.706.667
|% -1,65
|
|DOHOL
|3,13
|441.234.056
|% 1,29
|
|THYAO
|27,20
|3.181.185.590
|% 1,87
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8311
|13,8564
|% 0,26
|
|Euro
|15,6882
|15,7146
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,7757
|18,8699
|% 0,35
|
|Frank
|14,8852
|14,9749
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6764
|3,6949
|% 0,16
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,57
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,74
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|27,00
|
|Tam
|5.313
|5.447
|27,95
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|13,52
|
|Çeyrek
|1.288
|1.317
|6,76
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,03
|0,04
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|1,06
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38SRVGY
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 90.00 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 818 adet işlem
-
14:37TSPOR
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 114, 673 adet işlem
-
14:35YAPRK
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 017, 312 adet işlem
-
14:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 03 kaybederek (% -0.27 ) 1, 832
-
14:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, EMNIS, BRMEN, BLCYT, ORCAY