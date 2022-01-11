***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2022 14:03
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992725
BIST
13:552.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -7,29
|Açılış
|: 2.060
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|Önceki Kapanış
|: 2.045
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2.068
En Düşük
2.018
13:5513,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 13,8500
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|Önceki Kapanış
|: 13,8700
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13,8866
En Düşük
13,7192
13:5515,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0485
|Açılış
|: 15,6500
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|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,7524
En Düşük
15,5189
13:55803,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,44
|Açılış
|: 803,79
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|Önceki Kapanış
|: 800,35
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807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler13:55
|ORCAY
|36,30
|16.244.188
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|615.967
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.629.760
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.002.431
|% 9,91
|
|KRDMA
|10,36
|104.219.095
|% 9,05
|
|INTEM
|105,70
|7.888.180
|% -9,97
|
|FENER
|28,98
|55.103.084
|% -6,21
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|ERBOS
|129,20
|212.557.124
|% -5,00
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|YAPRK
|31,50
|31.879.178
|% -4,55
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|HUBVC
|10,29
|16.065.420
|% -4,19
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|KRDMD
|12,58
|3.886.196.011
|% 8,92
|
|THYAO
|26,94
|2.979.766.648
|% 0,90
|
|EREGL
|30,84
|2.101.138.626
|% 1,11
|
|GARAN
|11,74
|1.006.621.051
|% 0,00
|
|SISE
|14,82
|908.853.813
|% -0,54
|
|KRDMD
|12,58
|3.886.196.011
|% 8,92
|
|YKBNK
|3,70
|611.567.511
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|353.330.811
|% -1,65
|
|DOHOL
|3,11
|403.901.563
|% 0,65
|
|THYAO
|26,94
|2.979.766.648
|% 0,90
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8366
|13,8606
|% 0,29
|
|Euro
|15,6892
|15,7071
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,7701
|18,8642
|% 0,32
|
|Frank
|14,8758
|14,9654
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6737
|3,6921
|% 0,08
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.805
|1.805
|4,11
|
|Altın Gr.
|802
|802
|2,00
|
|Cumhuriyet
|5.334
|5.414
|23,00
|
|Tam
|5.308
|5.442
|23,07
|
|Yarım
|2.565
|2.633
|11,16
|
|Çeyrek
|1.287
|1.316
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|0,03
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|1,09
|