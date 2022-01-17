***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.01.2022 09:11
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994575
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
0
En Düşük
0
18:0513,5361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0169
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4800
18:0515,4662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0382
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,4022
18:05791,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,96
|Açılış
|: 791,62
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,00
|
|USAK
|1,71
|10.597.064
|% 0,00
|
|VESTL
|27,02
|178.388.749
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,53
|2.632.966
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,71
|40.418.844
|% 0,00
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,00
|
|USAK
|1,71
|10.597.064
|% 0,00
|
|VESTL
|27,02
|178.388.749
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,53
|2.632.966
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,71
|40.418.844
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% 0,00
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% 0,00
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% 0,00
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5170
|13,5361
|% 0,13
|
|Euro
|15,4396
|15,4662
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,4502
|18,5427
|% 0,06
|
|Frank
|14,7356
|14,8244
|% -0,01
|
|Riyal
|3,5958
|3,6138
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,55
|
|Altın Gr.
|792
|792
|2,61
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,03
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|0,38
|