***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.04.2022 08:45
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015296
BIST
10:302.271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 19,70
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
10:3014,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7098
En Düşük
14,6695
10:3016,2398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0219
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
10:30911,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,45
|Açılış
|: 911,59
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
912,79
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ULUSE
|137,00
|900.912
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.106.765
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|16.213.778
|% 9,86
|
|ISBTR
|54.500,00
|54.500
|% 7,92
|
|GRNYO
|2,51
|2.181.822
|% 7,26
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|CIMSA
|32,94
|25.223.370
|% -3,40
|
|VKING
|5,50
|431.556
|% -3,17
|
|PAPIL
|20,14
|4.681.433
|% -2,89
|
|DZGYO
|2,54
|7.573.641
|% -2,31
|
|ASELS
|25,28
|566.711.210
|% 2,02
|
|GARAN
|12,51
|476.306.052
|% 0,48
|
|THYAO
|33,00
|464.060.138
|% 0,67
|
|KARSN
|5,90
|425.328.522
|% -1,17
|
|KRDMD
|15,61
|352.901.814
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,45
|264.270.949
|% 2,51
|
|KARSN
|5,90
|425.328.522
|% -1,17
|
|GARAN
|12,51
|476.306.052
|% 0,48
|
|ODAS
|1,78
|66.319.459
|% 2,89
|
|DOHOL
|3,39
|124.958.393
|% 2,11
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7025
|14,7116
|% 0,19
|
|Euro
|16,2374
|16,2495
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,2492
|19,3458
|% 0,27
|
|Frank
|15,8318
|15,9272
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9078
|3,9274
|% 0,14
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|4,09
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,31
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,84
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,09
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,92
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:42AYGAZ
Yüzde 5.60 oranında artışla 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 534 adet işlem
-
10:41DAPGM
Yüzde 6.63 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 921, 709 adet işlem
-
10:40KOZAL
Yüzde 4.14 oranında artışla 150.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 860, 321 adet işlem
-
10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 13 artarak (% 1.00 ) 2, 526
-
10:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO